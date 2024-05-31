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【新品未使用箱付き！】備前焼湯呑　石野泰造先生\n作品　ペア　マグカップ
商品番号 W76574725296
商品名

【新品未使用箱付き！】備前焼湯呑　石野泰造先生\n作品　ペア　マグカップ
ブランド名 Wspare
特別価格 税込 1,592 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【新品未使用箱付き！】備前焼湯呑　石野泰造先生作品　ペア　マグカップ日本工芸会正会員　早稲田大学文学部卒　河出書房に入り文学を志す、奇才。ハワイ大学芸術学部委嘱サイズ高さ8cm×直径7.5cm※ご不明な点等ございましたらコメントください。
http://narcologia.ru/goods/protein954734.html
http://narcologia.ru/goods/Stanford110073.html
http://narcologia.ru/goods/enquire657389.html

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備前焼 ぐい呑み 石野泰造（作） 共箱 酒器 | フリマアプリ ラクマ

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