【新品未使用箱付き！】備前焼湯呑　石野泰造先生\n作品　ペア　マグカップ

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商品詳細
【新品未使用箱付き！】備前焼湯呑 石野泰造先生作品 ペア マグカップ日本工芸会正会員 早稲田大学文学部卒 河出書房に入り文学を志す、奇才。ハワイ大学芸術学部委嘱サイズ高さ8cm×直径7.5cm※ご不明な点等ございましたらコメントください。
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