モールテックス スツール イス コーヒーテーブル サイドテーブル ...

■商品名モールテックススツール■サイズ全体高さ45.5cm天板幅30×30cm厚さ3cm■コメントモールテックスを使ったスツールを作りました。イスとしてはもちろん、コーヒーテーブルや観葉植物を置くのにもぴったりなサイズです。グレー、ダークグレーの2色ございます。こちらはグレーの出品です。ご質問等ありましたらお気軽にコメント欄へお願い致します。特徴···完成品テイスト···その他主な素材···その他#モールテックススツール#モールテックス#モールテックス家具#コーヒーテーブル#サイドテーブル#スツール#コンクリート#MORTEX



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