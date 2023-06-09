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モールテックス スツール イス コーヒーテーブル サイドテーブル
商品番号 Q47851029822
商品名

モールテックス スツール イス コーヒーテーブル サイドテーブル
ブランド名 Qswirl
特別価格 税込 9,890 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■商品名モールテックススツール■サイズ全体高さ45.5cm天板幅30×30cm厚さ3cm■コメントモールテックスを使ったスツールを作りました。イスとしてはもちろん、コーヒーテーブルや観葉植物を置くのにもぴったりなサイズです。グレー、ダークグレーの2色ございます。こちらはグレーの出品です。ご質問等ありましたらお気軽にコメント欄へお願い致します。特徴···完成品テイスト···その他主な素材···その他#モールテックススツール#モールテックス#モールテックス家具#コーヒーテーブル#サイドテーブル#スツール#コンクリート#MORTEX
http://narcologia.ru/goods/seamless562729.html
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