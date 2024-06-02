pBone プラスチックトロンボーン ブラック

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商品詳細
プラスチックトロンボーンpBoneになります。趣味で楽器でも扱えたらと思い、安い中古を購入し吹いてみましたが全く音が出ず10分ほど練習して挫折しました。その後数年間、ずっとクローゼットに置かれたままなのも勿体ないので必要な方に・・・。中古ですので傷みなどもございますので安くしております。収納するバッグのジッパーが一部破損してます。開け閉めに問題はありません。マウスピースは消毒いたしまして発送いたします。発送はプチプチなどに包んでの発送になります。
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