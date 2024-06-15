コイノール　ギズモ　204cm 新品

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ご覧頂きありがとうございます。ドイツブランド コイノール ギズモバッファローレザー2023年8月に都内百貨店にて購入しました新品です。追加料金にて(1つ¥25,200のレザークッション×2)もつけております204cm幅のソファーです。主な張り地···天然皮革（本革）定価 ‥¥479,600(taxin)+¥50,400(taxin) =¥530,000サイズ幅 204cm高さ 76cm(max)42cm(low)奥行 94cm素材 バッファローレザー※購入時付属品(写真参照)付き同時に購入しましたCASAMANCEのクッション3点セット+アクタスクッション1点もお付け致します。CASAMANCEクッションカバー中綿クッション付き。カーキスエード調 ¥16,500刺繍ネイビーコットン¥18,900イエローゴールドスエード調¥16,500すべて新品未使用品都内百貨店購入品アクタスクッションはおまけ。 引き取りに来ていただける方のみのご購入を宜しくお願い致します。東京都世田谷区