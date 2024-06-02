★10/31までOFF★ Pierrot＋キリトソロ＋Angeloポスターセット

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Pierrot＋キリトソロ＋Angeloポスターセット経年劣化しております。全体的に裏面に汚れやシミがあります。PERIODとWINTERMOONの裏面が特に汚れており、PERIODは表面も右上が汚れております。他ポスターも経度の折れヨレ汚れあります。飾らず、ずっと丸めていたため、皺があります。表面は比較的綺麗に見て頂けると思いますが、多少汚れている部分があるものもございます。美品・完品をお求めの方はご遠慮ください。他にもPierrot・キリトソロ・Angeloグッズを出品しています！→#ブルトパPierrot関係一度、人の手に渡っている物で、素人が保管していたものになります。ご理解の上、ご検討下さい。当方ペットを飼っています。梱包、管理には注意を払っていますが、不安がある方や神経質な方はご購入をお控え下さい。ご質問等ありましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。＊＊出品は予告なく取り消される場合があります。ご注意ください＊＊#PIERROT#Pierrot#ピエロ#Angelo#キリト#アイジ#潤#コータ#タケオ#KIRITO#Aiji#jun#KOHTA#TAKEO#アンジェログッズ種類···ポスター