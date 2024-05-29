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天然木 シングル対応 2段ベッド パイン 頑丈 すのこ 分離 分割 二段ベット
商品番号 U70611705030
商品名

天然木 シングル対応 2段ベッド パイン 頑丈 すのこ 分離 分割 二段ベット
ブランド名 Uspare
特別価格 税込 15,910 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フレームの素材···ウッドフレーム（木製）https://www.tansu-gen.jp/collections/2danbed/products/65190021↑にて60000円ほどで購入した2段ベッドになります。使用期間は1年8ヶ月ほどかと記憶しております。子供が使用しておりましたので細かな傷はございます。かなり綺麗好きなので、美品に入るかと思いますが使用に伴う傷はご勘弁ください。大きめな傷は画像にて、赤丸をさせていただきました((-ω-(‘ω’〃)ベッドはシングルベッドとして個々にも使用可能となります。詳しくはメーカーのサイトにてご確認ください。直接の引き取りのみ、対応となります。家族で積み込み、お手伝いいたします＾＾場所【千葉県印西市】となり、土日祝の限定引き取りとなります。時間は柔軟に対応させていただきます。マットレスはつきません！！よろしくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/insignificant71082.html
http://narcologia.ru/goods/interconnect818570.html
http://narcologia.ru/goods/recycling652114.html
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