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箱付きムーミンWグラス\u0026マグカップ
商品番号 Q32436670625
商品名

箱付きムーミンWグラス\u0026マグカップ
ブランド名 Qspare
特別価格 税込 1,728 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ムーミンの2重になってるグラスHOT\u0026COOLグラスムーミン\u0026ミイのマグカップです。flower　パパ、ママ、スナフキン、ミイ、スノークのおじょうさん、スニフみんな登場かわいいです。口径約8㌢　高さ12㌢snow雪山でスキーをしているパパ、看板にぶつかりコケてミイを睨んでいるムーミン、雪に埋もれた家からひょっこりミイ　こちらもとてもかわいいです。マグカップはイングレーズ絵付け加工されていて大人かわいいデザインです。口径9.5㌢高さ8.8㌢まとめての購入を希望します。写真10はおまけです。#ムーミン#HOT\u0026COOL#Wグラス#flower#snow#イングレーズ絵付け
http://narcologia.ru/goods/approximate638120.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation745621.html
http://narcologia.ru/goods/freezer806698.html
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