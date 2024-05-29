箱付きムーミンWグラス\u0026マグカップ

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商品詳細
ムーミンの2重になってるグラスHOT\u0026COOLグラスムーミン\u0026ミイのマグカップです。flower パパ、ママ、スナフキン、ミイ、スノークのおじょうさん、スニフみんな登場かわいいです。口径約8㌢ 高さ12㌢snow雪山でスキーをしているパパ、看板にぶつかりコケてミイを睨んでいるムーミン、雪に埋もれた家からひょっこりミイ こちらもとてもかわいいです。マグカップはイングレーズ絵付け加工されていて大人かわいいデザインです。口径9.5㌢高さ8.8㌢まとめての購入を希望します。写真10はおまけです。#ムーミン#HOT\u0026COOL#Wグラス#flower#snow#イングレーズ絵付け
http://narcologia.ru/goods/approximate638120.html
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