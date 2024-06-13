【新商品】来客時のチェアとしても使用可能なオットマン　▼送料無料

★重要★購入前に必ず在庫の確認をお願いします。在庫はリアルタイムで変動します。上記徹底していただけますようご協力をお願いいたします。北海道、沖縄、離島へのお届けは別途送料がかかります。コメントにて郵便番号の情報を頂けましたらお見積りさせていただきます。メーカー希望小売価格:27,500円（税込）カラーは\u003cブラウン、ダークグレー、グレー、アイボリー\u003eよりお選びいただけます。ゆったりとした広々サイズなので足を預けてリラックスできます。来客時のチェアとしても使用可能です。■サイズ(約)幅78×奥行63×高さ42cm■素材構造部材:天然木、張地:ポリエステル座面:Ｓバネ・ウェービングベルトクッション材:ウレタンフォーム■脚のみ組立式管理番号:136テイスト...シャビーシック、シンプル・ベーシック、ナチュラル、ミッドセンチュリー、モダン、レトロ・ミッドセンチュリー、北欧主な張り地...布・ファブリック



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