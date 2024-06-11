風水　招財猫　招き猫　風水 金運 猫 置物 風水インテリア 縁起物

ご覧いただきありがとうございました！発送予定10日間なので、必ず商品の購入予定を約束して、こちらから入荷します、発送予定を出来たっら入札通知します、宜しくお願いします！オオミドリボウキが生きてるの植物なので補償なしライト付いてる水が流れるリサイクルダンボールに入れた簡易発送となります。ご了承の程お願い致します。他にも出品していますよろしければご覧ください！



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