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阪神タイガース ビール
商品番号 R24175639767
商品名

阪神タイガース ビール
ブランド名 Rsmall
特別価格 税込 1,620 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アサヒビールの阪神タイガース缶ビール[未開封]です。1985年頃のものです。優勝記念のラベルではないので、逆にレアかも…。飲めませんのでインテリアとして。掃除すればもう少し綺麗になると思います。
http://narcologia.ru/goods/flight118028.html
http://narcologia.ru/goods/revamp450122.html
http://narcologia.ru/goods/appendectomy661853.html
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