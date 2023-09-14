阪神タイガース ビール

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商品詳細
アサヒビールの阪神タイガース缶ビール[未開封]です。1985年頃のものです。優勝記念のラベルではないので、逆にレアかも…。飲めませんのでインテリアとして。掃除すればもう少し綺麗になると思います。
http://narcologia.ru/goods/flight118028.html
http://narcologia.ru/goods/revamp450122.html
http://narcologia.ru/goods/appendectomy661853.html
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