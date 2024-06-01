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Tiffany ティファニー　貯金箱　象
商品番号 J43264941529
商品名

Tiffany ティファニー　貯金箱　象
ブランド名 ティファニー
特別価格 税込 4,300 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Tiffanyティファニーの象さんの貯金箱です貯金箱として使用していました足の裏面にやや傷汚れがあります写真ご確認ください箱は処分してしまいましたので緩衝材を巻いて再利用の箱に梱包して郵送しますよろしくお願いします種類···貯金箱素材···陶器・磁器
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