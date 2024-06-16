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オイバトイッカ　OWL 黄色の色合いが既に希少です
商品番号 L23389754092
商品名

オイバトイッカ　OWL 黄色の色合いが既に希少です
ブランド名 イッタラ
特別価格 税込 15,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素材···ガラステイスト···北欧高さ···～19.9cm人気シリーズふくろうの黄色に黒線のしましまさん。黄色い発色が今後出来ない為、今売られて新たな物は　色味が違います。今後は希少になると思いますコレクションなので残念ですが引越しがある為　出品しております。飾っておりましたので、中古になります。神経質な方ご遠慮下さい違う通称　焼きおにぎりも出品しております。二品まとめてお考えの方はお値引き交渉致します。単品のお値引きは最低価格ですので不可になります。箱あります。#オイバトイッカ#oivatoikka#イッタラバード#iitalaowl#iitala#scope
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