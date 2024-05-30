ナルミ エグゼクティブコレクション カップ＆ソーサー 2客

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ナルミ(NARUMI、鳴海製陶)エグゼクティブコレクション(EXECUTIVECOLLECTION)のカップ＆ソーサー2客セットです。【カップ】口径：約8.5cm高さ：約7.3cm【ソーサー】直径：約15.8cm材質はボーンチャイナです。ナルミの伝統と技術を駆使して創られた、「エグゼクティブコレクション」の名に相応しいとても品位有る美しい器です。本商品は細かな傷やスレが確認出来る中古品です。そこそこ使用感の有る商品の為、コレクション用には不向きかと思います。元箱は有りません。商品の綺麗/汚いや状態の良い/良くないなどは感じ方に大きく個人差が有ります。状態の詳細を気にされる方は購入前にコメント欄よりお尋ね下さい。商品は「すり替え防止」の為に、お取引後の返品/返金や交換には応じられません。予めご了承下さい。