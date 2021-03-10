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ホーロー　フライパン　キッチン用品　調理器具
商品番号 K76903735439
商品名

ホーロー　フライパン　キッチン用品　調理器具
ブランド名 Ksmall
特別価格 税込 1,980 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきましてありがとうございます。[新品　未使用品]ホーロー　お花柄のオシャレなフライパンです。厚みがあり、しっかりした作りになっています。お料理をし、このまま食卓に出しても華やいだ感じでステキです。パエリアなどキャンプでお使いになっても♪又お料理中もテンションを上げてくれると思います(^-^)未使用品ですが自宅保管になりますので気にならない方　宜しくお願い致します。小さな黒い点がありますのでご確認ください(画像3)サイズ　　φ22cm(底19.2cm)全長41.7cmカラー···ホワイト素材···ホーロー#ホーローフライパン#ホーロー
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