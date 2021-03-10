ホーロー　フライパン　キッチン用品　調理器具

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ご覧いただきましてありがとうございます。[新品 未使用品]ホーロー お花柄のオシャレなフライパンです。厚みがあり、しっかりした作りになっています。お料理をし、このまま食卓に出しても華やいだ感じでステキです。パエリアなどキャンプでお使いになっても♪又お料理中もテンションを上げてくれると思います(^-^)未使用品ですが自宅保管になりますので気にならない方 宜しくお願い致します。小さな黒い点がありますのでご確認ください(画像3)サイズ φ22cm(底19.2cm)全長41.7cmカラー···ホワイト素材···ホーロー#ホーローフライパン#ホーロー