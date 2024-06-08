超巨大 K2アズライト 龍亀

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K2アズライトストーン巨大な龍亀です。K2ストーンはパキスタン北部のカラコルム山脈の「K2」というところからのみ産出するパワーストーンです。灰色がベースになった石に青色がまだらな斑点模様に共存している神秘的な天然石です。ベースの灰色部分はグラナイトで青色部分はアズライトとなっています。アズライトはマラカイトと共生する事がある事が知られていますが、グラナイトと共生する事は稀でk2でのみでしかこのように共生した石が採れない事から奇跡の石と言われています。K2は世界で2番目に高い山で年に数ヶ月入山規制があり原石も中々採れない希少な石です(^^)その中でも1番の大きな原石K2（10キロ）から彫った4125グラムの世界に1つの超特大の龍亀です。大きさ横約13.5cm長さ約19cm厚さ約12cmお得な同梱割引きありますので宜しくお願いしますm(__)m#天然石#K2ストーン#龍亀#K2#アズライト#パキスタン産