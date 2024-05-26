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新品未使用　和風椅子　低め　２脚セット　ダークブラウン
商品番号 X16400529759
商品名

新品未使用　和風椅子　低め　２脚セット　ダークブラウン
ブランド名 Xsmall
特別価格 税込 4,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

・和食レストラン等で使われている業務用椅子・業務用ならではの信頼の強度と耐久性・和風の食卓向け（少し低め）　下記サイズをご確認ください。・幅39×奥行き40×高さ70cm（シートの高さ41cm）※同じ色味の2脚セットです。※色は3枚目が1番近い色味です。※沖縄、離島の方は送料が異なります。・材質　ラバーウッド・張地　合成皮革（汚れに強い合皮）・カラー　木部:ダークブラウン張地:エンジ系
http://narcologia.ru/goods/plaque238607.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming784292.html
http://narcologia.ru/goods/conception238957.html

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