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- 新品未使用 和風椅子 低め ２脚セット ダークブラウン
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商品詳細
・和食レストラン等で使われている業務用椅子・業務用ならではの信頼の強度と耐久性・和風の食卓向け（少し低め） 下記サイズをご確認ください。・幅39×奥行き40×高さ70cm（シートの高さ41cm）※同じ色味の2脚セットです。※色は3枚目が1番近い色味です。※沖縄、離島の方は送料が異なります。・材質 ラバーウッド・張地 合成皮革（汚れに強い合皮）・カラー 木部:ダークブラウン張地:エンジ系
http://narcologia.ru/goods/plaque238607.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming784292.html
http://narcologia.ru/goods/conception238957.html
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