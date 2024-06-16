チャールズ＆レイ・イームズ ウッドスツール Eames チェア 家具 Cタイプ

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イームズウッドスツール[TypeC]1960年にイームズがタイム社のニューヨーク・タイムライフ・ビルディングのロビーをデザインした際に製作されたスツールでそのフォルムはチェスの駒のようでもあり木目などの質感を十分に生かし存在感を放ち、彫刻を思わせるそのフォルムはオブジェとしても存分に楽しめるスツールです。当初はテーブルとして考えられていましたがレイイームズ本人が好んで座ったことからスツールと呼ばれるようになったといわれています。重量がある木製品となり重厚感ある作りが感じられると思います。※未使用品ですが在庫処分品などとなり、個別検品をせずにそのまま出荷致しますので全体的に細かな傷や汚れなどがある場合がございます。倉庫内の外箱が汚れていたり、発送時の外箱が不足している場合は、再利用した外箱を使用したりエアパッキンなどで簡易梱包での発送となります。デザイナー：チャールズ＆レイ・イームズカラー：ブラウンサイズ：約、φ34xH38cm素材：ウッド備考：ジェネリックリプロダクト製品となります。配送費用：送料込み※但し、沖縄県や離島地域の場合は別途送料1500円かかります。備考：倉庫内の在庫処分品として出品しており出品写真は複数ある在庫商品の中の１つを撮影しております。天然木を使用しているので出荷ごとに木目などの模様な異なります。イームズEamesDSRDSWDAWDARRARDSRチェアDSWチェアDAWチェアDARチェアRARチェアチェアチェアーシェルチェアシェルチェアーウッドスツールスツールStoolチェアイス椅子家具イームズチェアイームズ椅子インテリアデザイン#イームズ#チェア#椅子#イームズチェア#家具#インテリア#デザイナーズ家具#デザイン#オシャレ#カフェ#暮らし