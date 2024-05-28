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商品詳細
実家倉庫に眠っていた物です。木箱は損傷が激しかったのでありません。刻印あります。かなり古い物だと思います。神経質な方は御遠慮ください。値段相場がわからないので、値段は高く設定しています。#盃#銀#純銀#シルバー#キューピー
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キューピー 純銀盃-
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