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瑪瑙〖龍の顔〗天然石、手彫りの置物
商品番号 N35252735508
商品名

瑪瑙〖龍の顔〗天然石、手彫りの置物
ブランド名 Nankle
特別価格 税込 2,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

瑪瑙〖龍の顔〗天然石、手彫りの置物☆龍を身近に置くことで、邪気を払い、気の流れを良くし、運気が向上するといわれています。健康運金運、財運子供の成長☆サイズ高さ…約46.0mm横幅…約46.3mm奥行…約93.7mm重さ…約192ｇ(素人寸法の為、多少の誤差があります)‪☆天然石となりますので、クラックやかけ、石目、四み、インクルージョン（内包物）がある場合があります。☆撮影写真は画面、環境により実物のものと色合いなど多少の違いがあることをご了承下さい。☆よろしくお願い致します。種類···彫像・胸像素材···石材テイスト···その他
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