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リヤドロ LLADRO 7704 アテネの庭 GARDENS OF ATHENS
商品番号 M75565354226
商品名

リヤドロ LLADRO 7704 アテネの庭 GARDENS OF ATHENS
ブランド名 Mankle
特別価格 税込 13,344 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【美品】リヤドロLLADRONo.7704アテネの庭GARDENSOFATHENSスペイン製陶器置物女性【絶版】メーカー：リヤドロ（LLADRO）名称：アテネの庭（GARDENSOFATHENS）作品番号：7704サイズ：高さ約24cm幅約14cm箱：あり■古代ギリシャ、コリント式建築の柱が並ぶわきの庭に咲くアカンサスの花。かご一杯に花を摘んだ素敵な女性は、これから何をするのでしょうか？会員限定で2004年-2006年に製作され、現在では廃盤のため、大変希少な作品です。■ヒビやカケなどはありません。使用感ほぼなく、大変良い状態の美品です。確認のため写真を良くご覧になっていただきますよう、お願い致します。スリーブには多くのスレ、内箱には破れなどのダメージがございます。
http://narcologia.ru/goods/enquire757289.html
http://narcologia.ru/goods/peroration508415.html
http://narcologia.ru/goods/appendectomy194953.html
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