ドイツ木製　くるみ割り人形　大　2体

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商品詳細
バラ売りしません◎ドイツ製のくるみ割り人形2体セットですヴィンテージのコレクションやクリスマスの置物に♪【詳細】くるみ割り人形ドイツ製MadeingermanyGDR兵隊 兵士 民族衣装インテリア 置物 人形ヴィンテージビンテージ レトロ vintage古物市場にて購入【サイズ】※多少の誤差あり全長 40cm 34cm【カラー】赤 黒 緑クリスマスカラー【素材】木製【状態】※傷、汚れ、劣化あり画像にて確認お願いいたします！ご不明な点はお気軽にコメント下さい☺︎#くるみ割り人形#インテリア#置物#ヴィンテージ
http://narcologia.ru/goods/slide413387.html
http://narcologia.ru/goods/symmetric790545.html
http://narcologia.ru/goods/septet997219.html
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