Ｅ９９６　掛軸　大徳寺　福本積應　『同道唱和』　共箱　『真作』　肉筆　馬画賛

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総丈 約 118cm×54cm本紙 約 33cm×52cm古いお品ですので前提として多少の汚れ、シワ、シミ、焼け、折れなど経年による傷みがございますので予めご了承下さい。また画像枚数に限りがある為、写真にない傷みがある事もございます。以上の点のご理解よろしくお願い致します。