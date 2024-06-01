ファイヤーキング 箱付き3パート ラウンド レリッシュトレイ

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商品詳細
お皿/お椀/デザート食器···ランチプレート/仕切り皿カラー···ホワイトブランドファイヤーキング製造年代1950年代～1960年代刻印無しサイズ25.3cm×高さ3cmミルクホワイトと22Kゴールドがエレガントなコンパートメントプレートです。大きさがあり3つの仕切りに分かれているので、ご家族のおかずの盛り付けなどに使えそうです。ファイヤーキングを作っていたアンカーホッキング社ならではの製造ムラはアンティーク品として味わってください。状態ヒビ・カケ・目立つダメージはありません。ゴールドメッキにわずかな擦れがあります。ツヤがピカピカにあり使用感もなくキレイな状態です。アメリカのアンティークショップで購入して、保管していた物です。ご理解のある方のご購入宜しくお願い致します。#ファイヤーキング#アンカーホッキング
http://narcologia.ru/goods/approximate473120.html
http://narcologia.ru/goods/protein550134.html
http://narcologia.ru/goods/update530995.html
【★4】ファイヤーキング 3パート ラウンド レリッシュトレイ d - ファイヤーキング ＆ ヴィンテージ食器専門店 3DROPS | Fire-king & American vintage glassware 3DROPS
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ファイヤーキング ３パート・レリッシュトレイ ホワイト 箱付き - USA ...
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ファイヤーキング☆3パート・ラウンド・レリッシュトレイ☆DEALERSHIP
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ファイヤーキング ３パート・レリッシュトレイ ホワイト 箱付き - USA ...
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【★4】ファイヤーキング 3パート ラウンド レリッシュトレイ e - ファイヤーキング ＆ ヴィンテージ食器専門店 3DROPS | Fire-king & American vintage glassware 3DROPS
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