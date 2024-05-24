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狩野周信/狩野如川周信/林和靖/人物図/横物/掛軸/名家伝来/AD-79
商品番号 X21765868713
商品名

狩野周信/狩野如川周信/林和靖/人物図/横物/掛軸/名家伝来/AD-79
ブランド名 Xspare
特別価格 税込 10,360 円
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商品詳細

【参考】狩野周信/狩野如川周信1660－1728　江戸時代前期-中期の画家。万治(まんじ)3年7月2日生まれ。狩野常信の長男。延宝6年江戸城障壁画制作に参加。正徳(しょうとく)3年(1713)木挽町(こびきちょう)狩野家をつぐ。享保(きょうほう)4年法眼(ほうげん)となり,朝鮮への贈呈屏風を手がけた。享保13年1月6日死去。69歳。通称は右近。号は如川,泰寓斎。【作品状態】本紙は絹本肉筆です。本紙は薄汚れ、多少の虫穴補修痕あります。表装は絹表装で時代感あり、折れ、巻シワあります。　　　　　　　　　　　　　杉箱付　軸丈　　縦　133cm　×　幅　76cm　写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。*他にも色々出品しております「名家伝来」と検索してみて下さい。宜しくお願いいたします。
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