超レア　ツイン　レインボー　ガネーシュヒマール産　ヒマラヤ　水晶クラスター　原石

希少なガネッシュヒマール産・ヒマラヤ水晶です。ガネッシュヒマールはヒマラヤ山系の中でもとくに厳しい山です。採掘現場は標高2000ｍ以上にもなり、車が入れません。人が手で掘って、村まで人が運んできます。そのため採掘量が少ないです。希少性が高く、高値で取引されている水晶です。★①先端がツイン②レインボー確認出来ました。ミニサイズですが、透明度や照り艶があり美しいです。先端がツインになっている珍しい原石です。【ミニサイズですので、よくご確認下さい】約35mm×20mm×14mm前後(最大の部分を測定しております)※天然の原石ですので、細かなクラックや欠けがどこかにあると思います。完璧を求められる方はご遠慮ください。天然石をご理解頂ける方のご購入お願い致します。返品などは対応しておりませんので、ご了承下さい。水晶原石水晶クラスターガネッシュヒマール



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