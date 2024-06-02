HANAE MORI ペアティーカップ

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商品詳細
実家で母が大切に保管していた森英恵のペアティーカップです。多分、昭和終わりから平成初めくらいのお品だと思います。未使用ですが、保管の間に箱は傷んでしまっています。皿 直径約16カップ口径約6.5大切にしてくださる方に巡り会えればと思います。割れないようにし、箱にプチプチを巻き、段ボールに入れてゆうパックで送ります。2023.5出品 10/1値下げ#森英恵#HANAEMORI#ティーカップ
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