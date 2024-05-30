ステンドガラス　パネル　アンティーク調　ハンドメイド　インテリア

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商品詳細
白を基調としたハート柄が可愛らしいステンドガラスパネルです。ハンドメイドならではの味わい深い作品となっておりますので、几帳面な方はご遠慮下さいませ。サイズ約W:36D:0.5H:28cm※販売はステンドパネルのみで画像内のパネル立ては含みません。ご不明な点がございましたらコメント下さいませ。
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