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ステンドガラス　パネル　アンティーク調　ハンドメイド　インテリア
商品番号 F17528486068
商品名

ステンドガラス　パネル　アンティーク調　ハンドメイド　インテリア
ブランド名 Fankle
特別価格 税込 1,938 円
在庫状況 あり

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商品詳細

白を基調としたハート柄が可愛らしいステンドガラスパネルです。ハンドメイドならではの味わい深い作品となっておりますので、几帳面な方はご遠慮下さいませ。サイズ約W:36D:0.5H:28cm※販売はステンドパネルのみで画像内のパネル立ては含みません。ご不明な点がございましたらコメント下さいませ。
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