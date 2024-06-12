

アンティーク ゴールド 6枚組屏風 幅243cm× 高さ183cm 熱販売 202509円 ...



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実家のフルリノベーションを行うために設置している家具等を出品しています。6枚組の屏風を出品します。大きな部屋や玄関にゴールドの大型の屏風を置く事で雰囲気がゴージャスになります。■商品状態・50年弱の長年、自宅に飾っていたので経年劣化している部分、小傷や汚れのある部分があります。(写真9-10枚目)・私の方で見つけきれていない細かい傷などがあるかもしれません。・神経質な方のご購入はお控えくさいませ。気になる事がございましたら、お気軽にお問い合わせください。(上述のコメントはあくまで当方の基準ですので、最終判断は写真にてお願い致します。)■サイズ(約)1枚あたり 幅40.5cm×奥行1.5cm×高さ183cm全体6枚 幅243cm×奥行1.5cm×高さ183cm■配送・梱包・発送たのメル便にて行います。カラー···ゴールド素材···木製テイスト···アジアン・エスニック・モロッコ風、アンティーク・クラシック、和風高さ···180～189.9cm