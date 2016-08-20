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激安　ZATOICHI 座頭市　模造刀　木箱付き
商品番号 H68988026465
商品名

激安　ZATOICHI 座頭市　模造刀　木箱付き
ブランド名 Hankle
特別価格 税込 1,620 円
在庫状況 あり

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商品詳細

インテリアで長年愛用しておりました模造刀です。もちろん刀の部分は、手で触っても切れませんのでご安心下さい。長さ　85.5cmメーカー　ZATOICHI座頭市状態は、特に汚れなど見られませんが、箱に当初、漢字で座頭市の印字が入っていたのが薄くなってしまっています。これは購入時からですが、模造刀の持ち手の部分に丸く型がいっています。小さめですので、目立つことはありませんでしたが念の為記載させて頂きます。木のケース付きです。一緒に飾ってとてもおしゃれに存在感が漂います。家の断捨離のためお安くお譲りします。使って頂ける方購入お待ちしております(^^)模造刀　おしゃれ　インテリア　激安　かっこいい　シンプル　黒　ケース
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