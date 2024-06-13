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開運装飾画　双龍戯会　夫婦円満　家内安全(作家肉筆)
商品番号 R68662812774
商品名

開運装飾画　双龍戯会　夫婦円満　家内安全(作家肉筆)
ブランド名 Rankle
特別価格 税込 3,799 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アロワナは、骨舌魚科の骨舌魚に属しています。香港の人々はそれをドラゴントゥズーと呼び、マレーシア人はそれをゴールデンドラゴンフィッシュと呼びます。他の硬骨魚と同様に、硬骨魚本来の特徴を多く残している種とされており、古生物学的進化の研究価値があり、生きている化石とも言えます。シンガポール、香港、その他の中国のコミュニティは、それが幸運と財富をもたらすことができると信じて、それを高級な観賞魚と見なしています。テーマ:双龍戯珠(肉筆保証)サイズ31.5×44cm柄内容:アロワナ夫婦(赤　金)真珠意味：招财幸運絵素材:黒画用紙に水性絵具額縁素材:木　ガラス（中身は新品ですが額だけ傷があり）色：金
http://narcologia.ru/goods/reboot626536.html
http://narcologia.ru/goods/choice61385.html
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