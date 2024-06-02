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ナルミ　ティーカップ＆ソーサー
商品番号 Q66823255148
商品名

ナルミ　ティーカップ＆ソーサー
ブランド名 ナルミ
特別価格 税込 1,612 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ナルミのティーカップ\u0026ソーサー4客セットです。食器整理の為に出品させて頂きますので、宜しくお願い致します。全体的に上品なピンクで、ゴールドの縁取りがされているカップ\u0026ソーサーで、カップの中には百合が描かれている珍しいデザインです。未使用ですが、自宅保管品ですので、ご理解の上のご購入をお願い致します。☆サイズは　　ソーサー直径　約14.6cm　　カップ口径　　約9.3cm　　カップ高さ　　約5.6cmです。※素人が測っております。ご了承ください。専用の箱は有りませんので、丁寧に包装して配送させて頂きます。ナルミカップソーサーカラー···ピンク種類···コーヒーカップ＆ソーサー素材···陶磁器サイズ···小（直径：～17.9cm）形状···丸
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