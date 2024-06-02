ナルミ　ティーカップ＆ソーサー

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ナルミのティーカップ\u0026ソーサー4客セットです。食器整理の為に出品させて頂きますので、宜しくお願い致します。全体的に上品なピンクで、ゴールドの縁取りがされているカップ\u0026ソーサーで、カップの中には百合が描かれている珍しいデザインです。未使用ですが、自宅保管品ですので、ご理解の上のご購入をお願い致します。☆サイズは ソーサー直径 約14.6cm カップ口径 約9.3cm カップ高さ 約5.6cmです。※素人が測っております。ご了承ください。専用の箱は有りませんので、丁寧に包装して配送させて頂きます。ナルミカップソーサーカラー···ピンク種類···コーヒーカップ＆ソーサー素材···陶磁器サイズ···小（直径：～17.9cm）形状···丸