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徳利＆盃2個セット
商品番号 X21379213035
商品名

徳利＆盃2個セット
ブランド名 Xankle
特別価格 税込 1,720 円
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商品詳細

塩釉酒器徳利　高さ15cm底部直径　6.7cm盃　高さ5.5cm口径　6.5cm#陶器③#焼物#一輪挿し#レトロ#ヴィンテージ
http://narcologia.ru/goods/stage981097.html
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