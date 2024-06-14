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スーパーレア90's◎映画メジャーリーグのゲームシャツ◎XL
商品番号 Q49880529793
商品名

スーパーレア90's◎映画メジャーリーグのゲームシャツ◎XL
ブランド名 ムービーティー
特別価格 税込 5,640 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます(^^)【商品説明】アメリカの大人気映画の石橋貴明が出演していて有名なメジャーリーグのベースボールシャツです◎フロント、両袖のキャラクターやロゴは刺繍でナンバリングはラバープリントっぽくとにかく可愛いです◎珍しい作りで上半分はポタンで開け閉めできるプルオーバータイプで袖はメッシュに切り替わってます◎メンズ、レディース問わずオーバーサイズやビッグシルエットで◎【コンディション】自宅保管の古着やヴィンテージにご理解のある方のご検討お待ちしています(^^)【サイズ】サイズ表記XL着丈約76cm(1番長い部分)身幅約58cm肩幅約50cm素人平置き寸法。メンズ　レディース　ユニセックスY2K90s80s00s総柄ストライプベースボールシャツユニフォームゲームシャツフットボールシャツキャラTシャツムービーTシャツ映画TシャツHIPHOPラップTMajorLeagueメジャーリーグsupremeadidasNIKEカラー···ブラック袖丈···半袖柄・デザイン···ストライプ
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