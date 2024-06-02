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ヴィヴィアンウエストウッド　ベルト　リングベルト　フリーダムファイター
商品番号 D88834783864
商品名

ヴィヴィアンウエストウッド　ベルト　リングベルト　フリーダムファイター
ブランド名 ヴィヴィアンウエストウッド
特別価格 税込 5,250 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■商品名ヴィヴィアンウエストウッド　ベルト　リングベルト　フリーダムファイター【説明】メルカリ内では出品されてないかもしれません。希少カラーなベルトになります。【状態】ほぼ着用されていないアイテムかと思います。スレありません。金具も綺麗かと思います。ベルト本体自体もダメージはありませんAACD加盟店にて購入致しました。■発送について・らくらくメルカリ便にて丁寧に梱包して発送致します。コンパクトに畳んで発送しますのでご理解いただける方でお願い致します。■サイズ・全長　約142cm※リングからではありません。ベルトのみの長さになります■即購入OKコメントなし購入OK基本的に即購入できる方を優先させていただきます。お使いの端末により、質感・色合いが実際の商品と異なって見える場合がございます。あくまでも古着（中古）の為、商品によってはすべてのダメージを掲載することが難しく、見落としがある可能性や掲載された情報以外の細かなダメージがある場合があります。微小な傷、汚れなど気にする方、神経質な方はご遠慮ください。出品、梱包など素人が行っております。商品説明の記載、採寸、写真、商品の状態判断など実物と異なる場合がございます。ご了承ください。#ヴィヴィアンウエストウッド#ベルト
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful833651.html
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful633451.html
http://narcologia.ru/goods/injure418267.html

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