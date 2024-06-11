THE H.W.DOG\u0026CO.キャップ トラッカーキャップ 新品未使用

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商品詳細
THEH.W.DOG\u0026CO.キャップトラッカーキャップ新品未使用 タグ付きカラーはブラック。サイズは38。23ssの刺繍ロゴ売れ筋完売モデル。人気の高いD-00004TRUCKERCAPをコットン100%のミリタリーサージ生地にしたモデルです。アクセントであるフロントロゴを刺繍に変更し、ロゴが引き立つようにデザインされています。70年代にベースを置いて作成しているため、縫製ミシンも70年代のものを使用しています。バックルはプラスチックバックルを使用しサイズ調節可能。MADEINJAPAN（日本製）THEH.W.DOG\u0026CO.THEH.W.DOG\u0026COザエイチダブリュードッグアンドコーAMERICANWANNABEアメリカンワナビーjournalstandardジャーナルスタンダードNigelCabournナイジェルケーボンBucoブコSugarCaneシュガーケーンtenderloinテンダーロインRRLダブルアールエルEngineeredGarmentsエンジニアガーメンツKapitalキャピタルH.R.MARKETハリウッドランチマーケットアメカジバイクなど好きな方ぜひ！
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