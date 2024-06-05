アークテリクス　キャプティブ　スプリット　Tシャツ　パタゴニア　ノースフェイス

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ARC'TERYX\"CaptiveSplitSST-Shirtアークテリクスキャプティブ スプリット Tシャツサイズ Lカラー ブラック正規取り扱い店で購入しました。一度試着しましたが着る機会がなかったため、畳んでしまっておりました。タグは切っていますが、手元にあります。試着しかしていませんが、あくまで一度人の手に渡ったものですので、神経質な方や完璧な品を希望される方の購入はご遠慮ください。柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ブラック袖丈···半袖ネック···Uネック季節感···春、夏、秋、冬アークテリクスTシャツノースフェイスパタゴニアモンベルチャムスマムートカリマーホグロフススタンレーバーラップアウトフィッターユニバーサルオーバーオールスノーピークコールマンジーンズファクトリービームスアーバンリサーチユナイテッドアローズビューティアンドユースフリークスストアトレッキングキャンプフィッシングトレランジョギングランニング登山 釣りTシャツなど好きな方は是非