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00s KORN untouchables バンドT Tシャツ コーン
商品番号 J96228356259
商品名

00s KORN untouchables バンドT Tシャツ コーン
ブランド名 ラボラトリーベルベルジンアール
特別価格 税込 4,428 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー:カーキサイズ表記：L肩幅約54cm身幅約53cm着丈約77cm袖丈約22cm素人採寸のため多少の誤差はご了承くださいませ。古着にご理解のある方のみご購入お願い致します。希望額を書かない値下げ交渉や10%以上の値下げ交渉は対応致しかねます。プロフィールをご確認の上ご購入をお願い致します。#古着#ヴィンテージ#vintage#バンドTシャツ#バンT#KORN#70s#80s#90s
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