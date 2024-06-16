美品！ Berluti 二つ折り財布 パティーヌ カリグラフィ

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イタリア人の靴職人により、フランスにて靴専門のメゾンとして創業したベルルッティの財布です。ため息がでるほど見事に磨き上げられたツヤと芸術的なレザーを扱う老舗ブランドで素人から見てもわかるその高級感に心を奪られる方も多くいるかと思います。このモデルはベルルッティの真骨頂でもあるカリグラフィーとパティーヌがマルチカラーで施されており、形はシンプルな二つ折り財布ですのでどなたでも使いやすいかと思います。新宿高島屋店で買ってから2週間ほど使用して保管しておりましたが後ろのポケットなどには入れたりせず基本的には鞄の中に入れて持ち歩いていましたのて型崩れなどは無いかと思います。