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WBC 大谷翔平　キャップ　チャコール　newera ニューエラ　9forty
商品番号 M15507587839
商品名

WBC 大谷翔平　キャップ　チャコール　newera ニューエラ　9forty
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 3,240 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★WBC優勝記念　キャップ★新品　未使用品！ニューエラ　NEWERA9forty日本優勝の限定品アメリカで購入している完全正規品となります。カラー　チャコールマジックテープで調整可能です。56.8〜60.6センチ選手が着用していたモデルで日本では入手困難なキャップです⬛︎箱に入れて発送いたします。らくらくめるかり便⬛︎海外製品のため神経質な方はご遠慮ください。⬛︎手元に在庫ありますので即発送可能でございます。#ニューエラ　#newera#キャップ　#wbc#大谷翔平
http://narcologia.ru/goods/voiceless929359.html
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