新品 未使用品 siskiyou ゴルフベルト

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【サイズ】バックル付きベルト：表記100実寸《全長約119cm/幅約3.4cm/最大穴107cm/最小穴91cm/参考ウエストサイズ約89~100cm》バックル：高さ約6.3cm/幅約8.5cmその他バックル着脱：プラスネジ式（糸編み）コンディション未使用品牛本革バックル付レザーベルト』siskiyouのバックルが光る商品ですベルト穴は6個開いており拡大写真の通り未使用が確認できます（袋に入ってます）着用せずに大切にしまってありましたが、今回ハロウィン前に出品します落札後にベルトの長さをカットすることも可能です、その場合は10センチ以上でのみ対応します（加工費無料）メルカリ便での配送になります値引きの質問はお受け致しません値引き要求された方はブロックさせていただきます同じメルカリ便発送のものと同封を希望の方は予め質問からご連絡下さい、まとめ出品は2点目より200円割引して別途出品します他にもバックルを出品中ですnavajoズニzuniホピ hopiインディアンジュエリーindianjewelrynativeナバホ族 Navajoホピ族 Hopiズニ族シルバーコインシルバーcoinsilver インゴットingot キャストバングル ブレスレットBlaceletcuffリング 指輪 Ringネックレス ペンダントターコイズ トルコ石 turquoiseハンドメイド handmadeダブルアールエル RRLRALPHLAUREN ラルフローレンマライカ Malaikaゴローズ goro’s