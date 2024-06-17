ミッレフォッリエ エムピウ グリージョ p30 millefoglie

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ブランド:m+エムピウアイテム名：ミッレフォッリエP30色：グリージョサイズ:約H2.5cm×W11cm×D8.5cm状態：新品未使用、撮影時開封のみ素材:本革人気カラーのグリージョです。箱、ギャランティカード付属です。新品未使用品ですが、皮特有の初期的な傷やアタリなどは予めご理解ください。商品写真はモニター設定、部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。また、天然素材の為個体差がございますので、予めご了承ください。その他商品情報は公式HPをご確認ください。機能的に折り重ねた構造を一枚革で巻きとめてギボシで留める財布《millefoglie》。革を拡げて中のホックを外せばマチつきの箱型小銭入れが立ち上がります。3ポケットのカード入れと札ばさみで留められた紙幣も含めて全てが見渡せ、まとめて一方向から扱うことができます。Ⅱから札ばさみにもポケットを追加して使用頻度の高いICカードなどを一枚収納できるようになりました。【millefoglieⅡP30】は一枚革にイタリア製タンニン鞣し革のラインナップから豊富なカラーバリエーションを揃えました。内装の主要部は独特の素材感を出したピッグレザー、お金などが触れる部分には汚れが目立たない濃色の綿を配しています。厚さ25mmのタイプで容量はお札10枚・コイン大小15枚・カード類15枚程度になります。m+エムピウミッレフォッリエ2millefoglieIIP25財布ウォレットミニ財布ミニウォレットコンパクト財布折り財布二つ折り財布小銭入れコインケース定期入れカードケースレザー