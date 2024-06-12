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バレンシアガ　BALENCIAGA WFP tシャツ イエロー
商品番号 A44271213716
商品名

バレンシアガ　BALENCIAGA WFP tシャツ イエロー
ブランド名 バレンシアガ
特別価格 税込 4,950 円
在庫状況 あり

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商品詳細

バレンシアガのtシャツになります^_^黄緑と黄色の間くらいの色になります！気に入っていた商品ですが泣く泣く出品です！所々目立たない程度の汚れと色落ちがありますが個人的には気になりません♩安めの価格でお譲り致しますこれからの季節に持ってこいのアイテムです！写真での判断でお願いします^_^値下げ可能です！#バレンシアガ#BALENCIAGA
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