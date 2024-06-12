バレンシアガ　BALENCIAGA WFP tシャツ イエロー

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商品詳細
バレンシアガのtシャツになります^_^黄緑と黄色の間くらいの色になります！気に入っていた商品ですが泣く泣く出品です！所々目立たない程度の汚れと色落ちがありますが個人的には気になりません♩安めの価格でお譲り致しますこれからの季節に持ってこいのアイテムです！写真での判断でお願いします^_^値下げ可能です！#バレンシアガ#BALENCIAGA
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BALENCIAGA バレンシアガ 18AW WFP LOGO OVERSIZED TEE ロゴオーバーサイズ半袖Tシャツ 541874 TCV36 イエロー
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