- ホーム
- >
- メンズ
- >
- トップス
- >
- Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)
- >
- USA製 ©︎1994 カートコバーン 追悼 Tシャツ ニルヴァーナ
ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
USA製シングルステッチのNIRVANAのカートコバーンの追悼Tシャツです。古着屋で購入し、着用せず大切に保管していました。お好きな方にお譲りできたらと思います。【状態】USA製のgiantボディで、袖と裾ともにシングルステッチです。1994年コピーライト付き。多少の着用感はございますが、目立つ汚れやピンホールなどなく古着としては良好な状態です。画像にてご確認ください。タグgiantサイズL(平置き採寸)着丈71cm身幅52cm袖丈21cm肩幅53cm(多少の誤差はご了承ください)FEAROFGODのJerryLorenzo、TravisScott、A$APRocky、KanyeWest、JustinBieber等の海外アーティスト着用がありバンドTシャツの相場が国内外ともに高騰しています。自宅保管のUSED品ですので、ご理解ある方のご購入をお待ちしております。カートコバーンKurtCobainNIRVANAソニックユースメタリカJUSTINBIEBERbadbrainsblackflagmisfitsminorthreathardcorepunkslipknotslayerGUNSN'ROSESGRATEFULDEADozzyosbourneDinosaurJr.PinkFloydIRONMAIDENfearofgodf.o.gfogPUNK、hardcore、hardcorepunkジャスティン・ビーバーハードコアハードコアパンクバンドTシャツANTHRAXPUSHEADAC/DCMetallicaMegadethMarilynMansonSonicyouthRedHotChiliPeppersCradleOfFilthJOYDIVISIONNEWORDERKANYEWESTTRAVISSCOTTJerryLorenzoA$APRockyAKIRAメタルTシャツロックTシャツラップTヴィンテージVintage80's90'sなどが好きな人にもオススメです。
http://narcologia.ru/goods/providence890094.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture758441.html
http://narcologia.ru/goods/Stanford160973.html
USA製 90's Kurt Cobain 追悼 Memorial 1994年コピーライト t shirt ...
NIRVANA カートコバーン 追悼Ｔシャツ 1994 | labiela.com
90's KURT COBAIN USA製
USA製 90's Kurt Cobain 追悼 Memorial 1994年コピーライト t shirt ...
90's KURT COBAIN カートコバーン 追悼Tシャツ 1995年 レアプリント ...
Nirvana Kurt Cobain Tシャツ カート | labiela.com
90's
NIRVANA カートコバーン 90s 追悼 Tシャツ smcint.com
nirvana カートコバーンtee Tシャツ XL kurt cobain-
USA製 ©︎1994 カートコバーン 追悼 Tシャツ ニルヴァーナ|mercari ...
希少 USA製 90's Kurt Cobain 追悼 Memorial 1994 t shirt NIRVANA ...
NIRVANA KURT COBAIN L ニルヴァーナ カートコバーン 追悼 90s ...
90's Kurt Cobain 追悼 Memorial 1994 Vintage tee NIRVANA ...
http://narcologia.ru/goods/providence890094.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture758441.html
http://narcologia.ru/goods/Stanford160973.html
USA製 90's Kurt Cobain 追悼 Memorial 1994年コピーライト t shirt ...
NIRVANA カートコバーン 追悼Ｔシャツ 1994 | labiela.com
90's KURT COBAIN USA製
USA製 90's Kurt Cobain 追悼 Memorial 1994年コピーライト t shirt ...
90's KURT COBAIN カートコバーン 追悼Tシャツ 1995年 レアプリント ...
Nirvana Kurt Cobain Tシャツ カート | labiela.com
90's
NIRVANA カートコバーン 90s 追悼 Tシャツ smcint.com
nirvana カートコバーンtee Tシャツ XL kurt cobain-
USA製 ©︎1994 カートコバーン 追悼 Tシャツ ニルヴァーナ|mercari ...
希少 USA製 90's Kurt Cobain 追悼 Memorial 1994 t shirt NIRVANA ...
NIRVANA KURT COBAIN L ニルヴァーナ カートコバーン 追悼 90s ...
90's Kurt Cobain 追悼 Memorial 1994 Vintage tee NIRVANA ...