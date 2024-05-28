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USA製 ©︎1994 カートコバーン 追悼 Tシャツ ニルヴァーナ
商品番号 K64625657407
商品名

USA製 ©︎1994 カートコバーン 追悼 Tシャツ ニルヴァーナ
ブランド名 Kvital
特別価格 税込 5,270 円
在庫状況 あり

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商品詳細

USA製シングルステッチのNIRVANAのカートコバーンの追悼Tシャツです。古着屋で購入し、着用せず大切に保管していました。お好きな方にお譲りできたらと思います。【状態】USA製のgiantボディで、袖と裾ともにシングルステッチです。1994年コピーライト付き。多少の着用感はございますが、目立つ汚れやピンホールなどなく古着としては良好な状態です。画像にてご確認ください。タグgiantサイズL(平置き採寸)着丈71cm身幅52cm袖丈21cm肩幅53cm(多少の誤差はご了承ください)FEAROFGODのJerryLorenzo、TravisScott、A$APRocky、KanyeWest、JustinBieber等の海外アーティスト着用がありバンドTシャツの相場が国内外ともに高騰しています。自宅保管のUSED品ですので、ご理解ある方のご購入をお待ちしております。カートコバーンKurtCobainNIRVANAソニックユースメタリカJUSTINBIEBERbadbrainsblackflagmisfitsminorthreathardcorepunkslipknotslayerGUNSN'ROSESGRATEFULDEADozzyosbourneDinosaurJr.PinkFloydIRONMAIDENfearofgodf.o.gfogPUNK、hardcore、hardcorepunkジャスティン・ビーバーハードコアハードコアパンクバンドTシャツANTHRAXPUSHEADAC/DCMetallicaMegadethMarilynMansonSonicyouthRedHotChiliPeppersCradleOfFilthJOYDIVISIONNEWORDERKANYEWESTTRAVISSCOTTJerryLorenzoA$APRockyAKIRAメタルTシャツロックTシャツラップTヴィンテージVintage80's90'sなどが好きな人にもオススメです。
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