

USA製 90's Kurt Cobain 追悼 Memorial 1994年コピーライト t shirt ... USA製 90's Kurt Cobain 追悼 Memorial 1994年コピーライト t shirt ...



NIRVANA カートコバーン 追悼Ｔシャツ 1994 | labiela.com NIRVANA カートコバーン 追悼Ｔシャツ 1994 | labiela.com



90's KURT COBAIN USA製 90's KURT COBAIN USA製



USA製 90's Kurt Cobain 追悼 Memorial 1994年コピーライト t shirt ... USA製 90's Kurt Cobain 追悼 Memorial 1994年コピーライト t shirt ...



90's KURT COBAIN カートコバーン 追悼Tシャツ 1995年 レアプリント ... 90's KURT COBAIN カートコバーン 追悼Tシャツ 1995年 レアプリント ...



Nirvana Kurt Cobain Tシャツ カート | labiela.com Nirvana Kurt Cobain Tシャツ カート | labiela.com



90's 90's



NIRVANA カートコバーン 90s 追悼 Tシャツ smcint.com NIRVANA カートコバーン 90s 追悼 Tシャツ smcint.com



90s KURT COBAIN カートコバーン 追悼 Tシャ XL USA製 【SALE】 49.0 ... 90s KURT COBAIN カートコバーン 追悼 Tシャ XL USA製 【SALE】 49.0 ...



NIRVANA KURT COBAIN L ニルヴァーナ カートコバーン 追悼 90s ヴィンテージTシャツ NIRVANA KURT COBAIN L ニルヴァーナ カートコバーン 追悼 90s ヴィンテージTシャツ



nirvana カートコバーンtee Tシャツ XL kurt cobain- nirvana カートコバーンtee Tシャツ XL kurt cobain-



USA製 ©︎1994 カートコバーン 追悼 Tシャツ ニルヴァーナ|mercari ... USA製 ©︎1994 カートコバーン 追悼 Tシャツ ニルヴァーナ|mercari ...



希少 USA製 90's Kurt Cobain 追悼 Memorial 1994 t shirt NIRVANA ... 希少 USA製 90's Kurt Cobain 追悼 Memorial 1994 t shirt NIRVANA ...



NIRVANA KURT COBAIN L ニルヴァーナ カートコバーン 追悼 90s ... NIRVANA KURT COBAIN L ニルヴァーナ カートコバーン 追悼 90s ...



90's Kurt Cobain 追悼 Memorial 1994 Vintage tee NIRVANA ... 90's Kurt Cobain 追悼 Memorial 1994 Vintage tee NIRVANA ...

USA製シングルステッチのNIRVANAのカートコバーンの追悼Tシャツです。古着屋で購入し、着用せず大切に保管していました。お好きな方にお譲りできたらと思います。【状態】USA製のgiantボディで、袖と裾ともにシングルステッチです。1994年コピーライト付き。多少の着用感はございますが、目立つ汚れやピンホールなどなく古着としては良好な状態です。画像にてご確認ください。タグgiantサイズL(平置き採寸)着丈71cm身幅52cm袖丈21cm肩幅53cm(多少の誤差はご了承ください)FEAROFGODのJerryLorenzo、TravisScott、A$APRocky、KanyeWest、JustinBieber等の海外アーティスト着用がありバンドTシャツの相場が国内外ともに高騰しています。自宅保管のUSED品ですので、ご理解ある方のご購入をお待ちしております。カートコバーンKurtCobainNIRVANAソニックユースメタリカJUSTINBIEBERbadbrainsblackflagmisfitsminorthreathardcorepunkslipknotslayerGUNSN'ROSESGRATEFULDEADozzyosbourneDinosaurJr.PinkFloydIRONMAIDENfearofgodf.o.gfogPUNK、hardcore、hardcorepunkジャスティン・ビーバーハードコアハードコアパンクバンドTシャツANTHRAXPUSHEADAC/DCMetallicaMegadethMarilynMansonSonicyouthRedHotChiliPeppersCradleOfFilthJOYDIVISIONNEWORDERKANYEWESTTRAVISSCOTTJerryLorenzoA$APRockyAKIRAメタルTシャツロックTシャツラップTヴィンテージVintage80's90'sなどが好きな人にもオススメです。