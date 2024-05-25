BUDSPOOL舐達麻バダサイ badsaikush写真展限定販売 Tシャツ S ...

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商品詳細
舐達麻バダサイbadsaikush写真展限定販売TシャツS大人気！BUDSPOOLバッズプール舐達麻バダサイbadsaikush写真展限定販売TシャツSです！写真展限定で販売され、オープン前から長蛇の列で即完売の大変貴重なTシャツです。\"国内外を問わず様々なアーティストを撮影し、東京を拠点に活動しているフォトグラファーYujiKanekoによる写真展“LIFESTASH”が原宿の『GalleryCOMMON（ギャラリーコモン）』で、2日間限定で開催される。今回被写体となったのは、2019年に大躍進を遂げた埼玉を拠点とするラップグループ舐達麻（なめだるま）。彼らがブレイクした2019年初頭から約1年間あまりを密着し、その激動の様子を収めたおよそ2万枚に及ぶ写真の中からセレクトした作品群を展示、販売する。また、会場では舐達麻のオリジナルブランドである〈BUDSPOOL（バッズプール）〉から、撮影した写真作品をデザインに落とし込んだアイテムの販売も行う。\"●表記サイズ：S商品実寸着丈：約68cm肩幅：約44cm身幅：約48.5cm袖丈：約20cm袖幅：約18.5cm平置き実寸。素人採寸ですので、多少の誤差はご理解下さい。（着画はお断りいたします。）●カラーホワイト●素材綿100%●状態目立った傷や汚れはなく、まだまだ長く、綺麗にお使いいただけるかと思います。見落とし等もあり得ること、あくまで自宅保管である旨ご了承ください。●梱包・配送丁寧に折り畳んだ上で、ネコポスで発送いたします。※都内大手リユース店で購入※完璧な商品を求められる方、神経質な方は購入をお控えください。WACKOMARIAブラックアイパッチが好きな方にもオススメです！#BUDSPOOL#バッズプール#舐達麻#なめだるま#バダサイ#badsaikush#YujiKaneko#LIFESTASH#写真展限定販売#写真展#GalleryCOMMON#ギャラリーコモン#Tシャツ#カットソー柄・デザイン...プリント（ロゴな…
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