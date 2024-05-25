BUDSPOOL舐達麻バダサイ badsaikush写真展限定販売 Tシャツ S ...

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舐達麻バダサイbadsaikush写真展限定販売TシャツS大人気！BUDSPOOLバッズプール舐達麻バダサイbadsaikush写真展限定販売TシャツSです！写真展限定で販売され、オープン前から長蛇の列で即完売の大変貴重なTシャツです。\"国内外を問わず様々なアーティストを撮影し、東京を拠点に活動しているフォトグラファーYujiKanekoによる写真展“LIFESTASH”が原宿の『GalleryCOMMON（ギャラリーコモン）』で、2日間限定で開催される。今回被写体となったのは、2019年に大躍進を遂げた埼玉を拠点とするラップグループ舐達麻（なめだるま）。彼らがブレイクした2019年初頭から約1年間あまりを密着し、その激動の様子を収めたおよそ2万枚に及ぶ写真の中からセレクトした作品群を展示、販売する。また、会場では舐達麻のオリジナルブランドである〈BUDSPOOL（バッズプール）〉から、撮影した写真作品をデザインに落とし込んだアイテムの販売も行う。\"●表記サイズ：S商品実寸着丈：約68cm肩幅：約44cm身幅：約48.5cm袖丈：約20cm袖幅：約18.5cm平置き実寸。素人採寸ですので、多少の誤差はご理解下さい。（着画はお断りいたします。）●カラーホワイト●素材綿100%●状態目立った傷や汚れはなく、まだまだ長く、綺麗にお使いいただけるかと思います。見落とし等もあり得ること、あくまで自宅保管である旨ご了承ください。●梱包・配送丁寧に折り畳んだ上で、ネコポスで発送いたします。※都内大手リユース店で購入※完璧な商品を求められる方、神経質な方は購入をお控えください。WACKOMARIAブラックアイパッチが好きな方にもオススメです！#BUDSPOOL#バッズプール#舐達麻#なめだるま#バダサイ#badsaikush#YujiKaneko#LIFESTASH#写真展限定販売#写真展#GalleryCOMMON#ギャラリーコモン#Tシャツ#カットソー柄・デザイン...プリント（ロゴな…