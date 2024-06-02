ぶてぃっく紫歯茎キャップ　2個セットです。

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商品詳細
二つとも新品未使用です！NG(NIKUGUSO)キャップちゃんです。黒色、サイズはフリーです。イチキャワさんキャップ初期バージョンです。素材が違い、キャップのつばも短い仕様となっております。箱付きですが、箱が少し汚れているので、ご理解の上ご購入下さい。
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