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ぶてぃっく紫歯茎キャップ　2個セットです。
商品番号 J85754782576
商品名

ぶてぃっく紫歯茎キャップ　2個セットです。
ブランド名 Jvital
特別価格 税込 2,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

二つとも新品未使用です！NG(NIKUGUSO)キャップちゃんです。黒色、サイズはフリーです。イチキャワさんキャップ初期バージョンです。素材が違い、キャップのつばも短い仕様となっております。箱付きですが、箱が少し汚れているので、ご理解の上ご購入下さい。
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