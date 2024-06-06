CHROME HEARTSクロムハーツ 1スナップ ウォレット

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商品詳細
CHROMEHEARTS（クロムハーツ）クロムハーツ1スナップウォレットクロスボール二つ折り財布レザー×SV925サイズ約W12×H10.5cm2017年購入品大丈夫に使っていましたので大きなダメージは無くジップもスムーズです。納品書写と一緒に送ります。
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