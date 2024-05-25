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マイルス・デイヴィス　Miles Davis　tシャツ
商品番号 S38269725410
商品名

マイルス・デイヴィス　Miles Davis　tシャツ
ブランド名 Svital
特別価格 税込 4,536 円
在庫状況 あり

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商品詳細

プリントのシルクスクリーン印刷の劣化による綺麗な擦れ。手刷りですかね、綺麗な発色です。ボディはPROCLUBなのでしっかりした厚みのある生地。バックプリントは有りません。ジーンズなどと合わせてよく映えると思います。身幅：49着丈：67素人寸法ですので多少の誤差はご容赦ください。中古品のため、ご理解いただける方のみご入札ください。ノークレーム、ノーリターン。プロフィール欄ご確認ください。他の商品もご覧ください。ヴィンテージビンテージVintageUSAバンドTシャツジャズTシャツTシャツレア80S　90S　00S　80年代　90m年代Jazzマイルス・デイヴィスMilesDavisジョンコルトレーンビルエヴァンスソニーロリンズセロニアスモンクブルーノート
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