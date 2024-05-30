ワイルドスワンズ フルグレインブライドル タング ブラック 美品 ...

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商品詳細
使用はおそらく1ヶ月程度です。鞄に入れての使用でしたのでそこまで傷等はありませんが、革製品ですので理解ある方購入お願いします。内側にはブルームも残っており、比較的美品であること、使っていないことが伝わるかと思います。定価34,100円箱、スリッカー付きです。
http://narcologia.ru/goods/moped497268.html
http://narcologia.ru/goods/moped906368.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation382121.html
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