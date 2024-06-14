最終セール！レーデルオガワ社製アニリンコードバン　長財布　ジップウォレット

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週末セール！最終セールのため、価格交渉はお控え下さい。24000→14500firebirdの長財布です。素材 外側 レーデルオガワアニリンコードバン内側 ピットヌメ◆色革- ワイン(外側)、ブラック(内側)縫い目- ブラック◆サイズたて９０mm,よこ１９０mm,厚さ２３mm(閉じサイズ)◆機能カードスペース-９、マチ付き札室-２、フリーポケット-２、小銭入れ-１小銭入れの中も革の銀面を使った贅沢な作りになっています。コードバン特有の小キズや毛穴などがあることはあらかじめご了承ください。