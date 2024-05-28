【最終価格】SHELLAC レオパード柄ストール ブラウン

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※購入意思のない「いいね」はご遠慮下さい。SHELLACのレオパード柄のストールになります、色はブラウン。存在感抜群です。【カラー】ブラウン【サイズ】縦176cm横100cm※素人採寸の為、多少の誤差は予めご了承下さい。【商品の状態】正規店購入。一度使用し、クリーニングに出し畳んでしまってました。新品に近いと思います。この説明に納得された方のみ、ご購入して下さい。※神経質な方の購入はお控え下さい。よろしくお願い致しますm(__)m。#Bz#稲葉浩志#ミスチル#MrChildren#桜井和寿#kiryuyrik#シェラック#矢沢永吉#吉川晃司#ROEN#ロエン#ヒョウ柄#豹柄#レオパレードカラー...ブラウン柄・デザイン...その他素材...コットン